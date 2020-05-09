Губернатор Подмосковья поздравил ветеранов с 75-летием Победы

"Уважаемые жители Подмосковья! Наши дорогие и любимые ветераны! Поздравляю всех с 75-летием Победы! Это великий праздник для всей страны и для нашего Подмосковья. Мы с вами живем на особенной земле, где не раз решалась судьба страны и исход Великой Отечественной войны. Подмосковье - последний рубеж на пути к столице. И здесь буквально каждый город хранит память о той жестокой войне", - написал Воробьев в своем аккаунте в "ВКонтакте".

Он отметил, что Победа стала возможной благодаря массовому героизму людей. Каждый четвертый житель Подмосковья, включая стариков и почти еще детей, ушел на фронт. Несмотря на временные отступления войск, люди уходили в партизаны и верили, что победят. А после освобождения - восстанавливали из руин города, заводы и фабрики.

"Сегодня мы чествуем наших ветеранов, фронтовиков. В Московской области их 3047 человек. И я хотел бы поклониться каждому. Сейчас нашим героям далеко за 90. И пусть здоровье уже не то, они продолжают нас поддерживать, наставлять и помогать. Спасибо вам, вашим семьям, всем, кто заботится о ветеранах. В каждой семье есть свои герои. Они тоже рисковали собой, и если бы не они - нас бы просто не было. Наш долг - помянуть их, достать старые фотографии и письма, рассказать детям и внукам, на каком фронте, в каких войсках служил дед или прадед", - подчеркнул губернатор.