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Пандемия коронавируса нового типа

Число выздоровевших после коронавируса в Подмосковье превысило 1 тыс. человек

За сутки в регионе выписали из больниц 217 человек

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Еще 217 пациентов с коронавирусом вылечились в Подмосковье, общее число выздоровевших выросло до 1 030. Об этом сообщается в Telegram-канале областного оперативного штаба по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу.

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"Еще 217 человек в Подмосковье выздоровели после коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего врачи в Московской области вылечили от коронавируса 1 030 человек", - говорится в сообщении.

За последние сутки в Подмосковье выявлено 1075 новых случаев заражения, общее число инфицированных выросло до 19 425.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте введена система цифровых пропусков.

Коронавирусом в мире заразились более 3,9 млн человек, почти 275 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 198 676 случаев заражения, выздоровели 31 916 человек, умерли 1 827. Коэффициент распространения инфекции в стране составляет 1,06. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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