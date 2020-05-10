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Пандемия коронавируса нового типа

Еще свыше 200 человек выздоровели в Подмосковье от коронавируса

Всего в регионе уже вылечились 1 236 человек

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Количество выздоровевших после заражения коронавирусной инфекцией за сутки выросло в Подмосковье на 206 и составило 1 236 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале областного оперативного штаба по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу.

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"Выздоровели и выписались 1 236 человек", - говорится в сообщении.

Накануне штаб сообщал, что в регионе вылечились за сутки 217 пациентов с коронавирусом, общее число выздоровевших выросло до 1 030.

За прошедшие сутки в Подмосковье выявлено 1 133 новых случаев заболевания коронавирусом, а за все время зафиксировано 20 558 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 195 заболевших.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, свыше 277 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 209 688 случаев заражения, выздоровели 34 306 человек, умерли 1 915. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

 

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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