Воробьев посетил в Красногорской больнице пострадавших при пожаре в хосписе

"Андрей Воробьев приехал в красногорскую больницу, где находятся пострадавшие при ночном пожаре в хосписе в Красногорске. Пообщавшись с врачами, губернатор выехал на место произошедшего", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.

Кроме того, Воробьев встретился с постояльцами хосписа. "Пообщался с постояльцами хосписа в Красногорске, где ночью произошел пожар. Мы обязательно поможем тем, кто оказался в сложной ситуации. Сейчас этим вопросом занимаются ответственные министры и глава округа. Врачи помогают пострадавшим, 6 человек сейчас в реанимации, трое - в терапевтическом отделении", - говорится в сообщении на странице губернатора в Instagram.

Как отметил Воробьев, сгоревший хоспис был частным, на данный момент следователи продолжают работу. "Уголовное дело уже возбуждено. Все виновные в трагедии будут наказаны", - говорится в сообщении.

Пожар произошел в ночь на понедельник. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электропроводки, сообщили в ГСУ СК по Московской области. По данным СК, в результате пожара погибли девять человек в возрасте от 66 до 90 лет. Еще девять человек были госпитализированы. По факту их гибели возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

В новость были внесены изменения (10:46 мск) - добавлены подробности по тексту.