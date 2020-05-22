Власти Подмосковья планируют провести дополнительную проверку отопительной системы

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Власти Московской области намерены провести дополнительную проверку отопительной системы региона после внеплановой подачи тепла в многоквартирные дома, сообщил журналистам в пятницу заместитель председателя правительства Подмосковья Евгений Хромушин.

"Включение-выключение отопления - это серьезный риск для всей системы <...> Мы вынуждены будем провести дополнительные все экспертные мероприятия, проверки систем, потому что гидравлические системы не рассчитаны на то, чтобы их включать и выключать, в отличие от электрических систем и каких-то бытовых. Поэтому серьезная нагрузка на систему", - сказал Хромушин.

Он добавил, что в Московской области была проведена большая модернизация теплосетевого хозяйства. Ранее Хромушин сообщил, что тепло поступит во все многоквартирные дома Московской области до вечера пятницы.

Ранее в связи с холодными погодными условиями губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил региональным энергетикам подать тепло в квартиры и возобновить работу централизованных систем отопления.