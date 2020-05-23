В Подмосковье отменяются цифровые пропуска для поездок на транспорте

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Власти Московской области отменили с субботы действие цифровых пропусков для поездок на транспорте, которые были введены 15 апреля для профилактики распространения коронавируса.

Как сообщил в пятницу в Instagram губернатор региона Андрей Воробьев, ранее выданные областные пропуска будут действовать для поездок в столицу до 26 мая. "В столице другая плотность населения, поэтому там мера пока сохраняется", - пояснил губернатор.

Он добавил, что система цифровых пропусков и другие действующие в регионе меры помогли избежать негативного сценария с распространением в Московской области коронавируса. Для поездок, запланированных с 27 мая, следует оформить московский пропуск через официальный портал мэра и правительства столицы.

При этом другие меры, направленные на профилактику распространения заболевания, пока остаются в силе. Прежде всего это касается режима самоизоляции для жителей Подмосковья пенсионного возраста и лиц с хроническими заболеваниями. "Угроза никуда не делась, нужно беречь себя. Остальные должны соблюдать правила и быть внимательны. Тогда мы сможем быстрее отменить оставшиеся ограничения", - отметил Воробьев.

Кроме того, он напомнил, что носить маски в общественных местах и транспорте тоже пока еще нужно. Более того, за появление в общественных местах без маски власти Подмосковья теперь намерены штрафовать. Ранее сообщалось, что, согласно региональному КоАП, за нарушение режима повышенной готовности в целом и несоблюдение масочного режима в частности граждане могут получить штраф в размере 4 тыс. рублей. Однако Воробьев не уточнил, с какого момента эти меры начнут действовать.

По данным на пятницу, 22 мая, в Московской области зафиксировано 824 новых случая заболевания коронавирусом. Всего в Подмосковье зафиксировано 31 807 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Умерли 312 заболевших. Выздоровели и выписались 4 699 человек.