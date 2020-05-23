Пожар в деревянной церкви в Сергиевом Посаде потушен

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в деревянной церкви в Сергиевом Посаде. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 08:00 объявлена полная ликвидация последствий пожара", - сказали в пресс-службе.

В свою очередь начальника Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Московской области Иван Гусев добавил, церковь сгорела полностью. "К сожалению, церковь сгорела вся целиком. Погибших и пострадавших в результате данного пожара нет", - сказал он. Гусев добавил, что церковь 2001 года постройки. Она действует только в момент проведения специальных мероприятий. В список объектов культурного наследия не входит.

Информация о пожаре поступила в 06:10 в субботу. К моменту прибытия пожарных подразделений деревянная церковь была охвачена огнем по всей площади. На момент пожара она не действовала. В 07:05 пожарные локализовали открытое горение, а в 07:25 - ликвидировали его. Площадь пожара составила 400 кв. метров. Информация о пострадавших не поступала.