Около 15 тыс. машин без пропусков зафиксировали в Подмосковье за период работы системы

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Около 1,8 млн транспортных средств проверили в Московской области за время действия в регионе пропускной системы, из них порядка 15 тыс. не имели необходимого цифрового кода, об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

Что такое цифровой пропуск и как его получить.

Что такое цифровой пропуск и как его получить. Ответы на основные вопросы

"С начала введения пропускного режима на территории Московской области сотрудниками ГИБДД было проверено 1,8 млн транспортных средств, из них порядка 15 тыс. были без пропусков", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что наибольшее число машин, передвигавшихся без электронных пропусков, было зафиксировано в Мытищах, Балашихе, Орехово-Зуево, Можайске и Одинцове.

"Сейчас Подмосковье готовится к следующему этапу смягчения ограничений. Но есть правила, которые необходимо соблюдать, это касается и масочного режима в регионе, и отказа от массового скопления людей. Закрыты детские и спортивные площадки, городские парки. Жители должны понимать, что эти ограничения ради здоровья каждого из нас", - процитировали в пресс-службе слова заместителя председателя правительства Московской области - руководителя Главного управления региональной безопасности Подмосковья Романа Каратаева.

Власти Московской области отменили с 23 мая действие цифровых пропусков для поездок на транспорте, которые были введены 15 апреля для профилактики распространения коронавируса. Цифровые пропуска для передвижения на транспорте, ранее выданные в Московской области, будут действительны для поездок по Москве до 26 мая включительно.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции.