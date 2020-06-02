Специалисты МЧС дополнительно проверят детские оздоровительные лагеря в Подмосковье

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Специалисты МЧС России в рамках подготовки к оздоровительной кампании текущего года проведут дополнительно плановые осмотры детских оздоровительных учреждениях в Подмосковье на соответствие требованиям пожарной безопасности. Всего на учете министерства находятся свыше 470 таких объектов, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"Сотрудники территориальных отделов надзорной деятельности в обязательном порядке примут участие в межведомственных комиссиях по приемке детских оздоровительных лагерей. В случае выявления нарушений требований пожарной безопасности проведение внеплановых проверок будет инициировано в органах прокуратуры. Дополнительно в детских оздоровительных учреждениях будут проведены плановые осмотры", - сказали в пресс-службе.

В главке добавили, что сейчас, предварительно, на учет в органах государственного пожарного надзора Московской области взят 471 объект, который планируется задействовать в проведении летней детской оздоровительной кампании в этом году. При этом 355 лагерей планируется организовать при школах, без круглосуточного пребывания детей. В настоящее время только у двух из них есть положительное заключение санэпиднадзора, в соответствии с которым лагерь может быть официально открытым. Что касается оздоровительных лагерей загородного типа с круглосуточным пребыванием детей, то из 116 лагерей заключение эпидемиологов есть у 49.

К настоящему времени сотрудники МЧС в планирующихся к открытию лагерях организовали и провели 25 практических тренировок по эвакуации, 35 инструктажей на противопожарную тематику с персоналом организаций. Ответственные должностные лица ознакомлены с положениями правил противопожарного режима, которые устанавливают обязательные требования пожарной безопасности при организации палаточных лагерей. Вместе с тем, с учетом опыта прошлых лет, при каждом новом заезде детей будет организовано проведение практических тренировок по эвакуации с привлечением сил и средств местных пожарно-спасательных гарнизонов, а также проведение инструктажей с персоналом и отдыхающими, показательные выступления инспекторов Госинспекции по маломерным судам и акции "Научись плавать" по правилам поведения на воде и оказанию доврачебной помощи.

"Работа по обеспечению пожарной безопасности в период предстоящей летней детской оздоровительной кампании в границах Московской области продолжается и находится на контроле у руководства Главного управления", - заверили в областном ГУ МЧС.

В текущем году оздоровительная кампания в связи с пандемией коронавирусной инфекции в Подмосковье начнется не ранее середины лета. В соответствии с разработанными Роспотребнадзором рекомендациями и решением межведомственной комиссии Московской области по вопросам организации отдыха и оздоровления детей определено осуществлять заезды школьников в лагеря с круглосуточным пребыванием не ранее, чем с 1 июля, а в лагеря с дневным пребыванием - с 1 августа.