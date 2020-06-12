В Подмосковье возвращают в прежний режим работы до 1,3 тыс. инфекционных коек в неделю

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Власти Подмосковья еженедельно возвращают в обычный режим работы около 1-1,3 тыс. больничных коек, перепрофилированных ранее для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил в пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия-24" .

"Мы действуем по такому географическому принципу: везде - на севере, юге, западе, востоке - есть ковидные койки. Оставляем их, чтобы маршрутизация была максимально рациональна, удобна. С другой стороны, там готовим койки для оказания общих медицинских услуг. Такая работа ведется в каждом округе. Где-то остаются ковидные койки, а большинство, где-то 1-1,3 тыс. коек в неделю, мы переводим уже в нормальную работу", - сказал губернатор.

Ранее сообщалось, что с 8 июня в Московской области началось возвращение к обычному режиму работы медучреждений, перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Прежде всего планируется вернуть к работе временные инфекционные центры в Клинской, Ивантеевской, Мытищинской, Щелковской, Одинцовской, Наро-Фоминской, Талдомской, Воскресенской больницах, а также в Московском областном госпитале ветеранов войн и МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского.