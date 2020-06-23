Все поликлиники в Подмосковье вернутся к стандартному режиму работы до 25 июня

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Подмосковные поликлиники вернутся к полному объему предоставляемых услуг до 25 июня, об этом во вторник сообщила журналистам министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

"Мы начали <...> поэтапную работу по восстановлению работы поликлиник <...> с 8 июня, постепенно выводим узких специалистов, терапевтов и педиатров. С 25 июня мы планируем, что наше поликлиническое звено будет работать в полном объеме, как и раньше", - сказала Стригункова.

Она добавила, что в поликлиниках будут соблюдены все санитарные стандарты, также будет увеличен интервал между приемами пациентов. "Посещаемость в сутки будет меньше, чем в период до пандемии", - добавила Стригункова.

По словам министра здравоохранения региона, власти Московской области планируют завершить возвращение перепрофилированных для пациентов с коронавирусом стационаров к плановому режиму работы до середины июля.

"На текущий момент у нас началась плановая работа по возврату [перепрофилированных стационаров] в обычный режим. <...> Эта работа проводится в несколько этапов, сразу мы, конечно же не можем отказаться от ковидных стационаров. У нас работа началась эта с 8 июня, два этапа мы уже прошли - мы приостановили прием пациентов с коронавирусной инфекцией практически на 3,5 тыс. коек уже сейчас и продолжаем эту работу. До середины июля мы будем планово постепенно наши стационары возвращать к [плановому] режиму работы", - сказала Стригункова.

Она отметила, что всего в Московской области было создано порядка 16 тыс. дополнительных инфекционных коек.

В Подмосковье почти 23 тыс. человек, заразившихся коронавирусом, проходят лечение дома. "Если говорить о тех, кто лечится на дому, то это порядка 23 тыс. человек", - сказала Стригункова.

Она отметила, что всего в регионе выявлено около 55 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа, из них более 26 тыс. человек выздоровели.

Подмосковье находится на втором месте после Москвы по числу заразившихся в России, однако и в этом регионе, как и в столице, ситуация улучшилась. Всего выявлено 54 879 случаев заражения, выздоровели 26 198 человек, умерли 798. Число выздоровевших за сутки вновь превысило число заразившихся и составило 1 162 человека против 504 соответственно.