Явка избирателей в Подмосковье на голосование по конституции составила 19,49%

"Второй день голосования 26 июня. Явка участников: 19,49% или 1 131 994 участников голосования проголосовало всего", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Уже более 1,1 млн жителей Подмосковья проголосовали по поправкам к конституцию России за два дня, явка составила 19,49%. Об этом сообщается в Telegram-канале избирательной комиссии Московской области.

Согласно представленным данным на инфографике, всего участников голосования 5,8 млн. На сегодняшний день 78,4% проголосовали на участках, 9,84% - на дому, 10,49% на придомовых территориях, а также 1,27% проголосовали в населенных пунктах, где нет помещений для голосования.

Общероссийское голосование стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома, участки для голосования будут открыты по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), предусмотрено голосование вне помещения (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".