Теплоснабжение жителей домов на Ленинградском проспекте не нарушено

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Пожар в коллекторе на Ленинградском проспекте не нарушил работу магистральных теплосетей в данном районе Москвы. Об этом сообщили ТАСС в среду в ПАО "Московская объединенная энергетическая компания" ("МОЭК").

"Функционал магистральных теплосетей не нарушен, для поддержания работы насосного оборудования на 4 тепловых пунктах, расположенных в этом районе, направлены передвижные электростанции. Персонал МОЭК на месте контролирует работу оборудования ЦТП (центрального теплового пункта) и в случае необходимости проведет его настройку для обеспечения теплоснабжения потребителей", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Комплекса городского хозяйства, заместитель мэра Москвы Петр Бирюков находится на Ленинградском проспекте, где произошло возгорание в коллекторе. Он руководит работой штаба по ликвидации последствий происшествия.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что более 10 домов были отключены от электроэнергии из-за пожара в коллекторе на Ленинградском проспекте в Москве. Как заверили ТАСС в среду в пресс-службе компании "Россети Московский регион", подачу электроэнергии в 4 домах на Ленинградском проспекте в Москве, ранее обесточенных из-за пожара в коллекторе, восстановят в течение часа. Там также подчеркнули, что коллектор не находится на балансе компании.