Одиннадцать жилых домов остались без света из-за пожара в коллекторе в Москве

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Более 10 домов отключены от электроэнергии из-за пожара в коллекторе на Ленинградском проспекте в Москве, сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах.

"От электричества отключены в общей сложности 11 жилых домов на Ленинградском проспекте", - сказал собеседник агентства.

В среду в коллекторе, проходящем от Ленинградского проспекта, 33, корпус 1, до дома 35а, произошел пожар. Общая протяженность коллектора - почти 6,5 км. По нему проходят кабели связи, силовые кабели, трубопроводы горячей и холодной воды. По предварительным данным, горят именно кабели. Площадь возгорания уточняется. Прибывшие на место пожарные ждут, когда кабели будут обесточены, после чего приступят к тушению.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ подтвердили факт задымления из коллектора. Сведений о пострадавших не поступало.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ЦОДД, перекрыт съезд с основного хода Ленинградского проспекта на дублер. Движение по Ленинградскому проспекту в сторону центра затруднено на участке в 500 м.

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