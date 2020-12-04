В Москве назвали адреса камер, фиксирующих непристегнутых водителей

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Порядка восьми камер функционируют в Москве, которые распознают непристегнутый ремень безопасности у водителя и разговор по телефону за рулем, они находятся в разных концах города. Об этом в четверг сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Если вы не пристегнуты или используете телефон во время движения, нарушение зафиксирует одна из восьми камер. Это сертифицированные комплексы фотовидеофиксации, которые с помощью нейросети и Big Data смогут точно распознавать факт нарушения", - говорится в сообщении.

Камеры расположены: две на Северо-Восточной хорде, по одной на внутренней стороне ТТК возле улицы 2-й Бауманской, внутренней стороне Садового кольца у Сухаревской площади, Звенигородском шоссе у дома 9 в сторону области, проспекте Вернадского у дома 7 по направлению в центр, Мичуринском проспекте у дома 60 и в Проектируемом проезде 7031 в Новой Москве.