ТРЦ "Европейский" намерен подать в суд из-за информации о нарушениях по COVID-19

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Администрация московского торгового центра "Европейский" намерена подать в суд на Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) из-за сообщений о нарушении в ТРЦ мер безопасности по коронавирусу. Об этом в среду сообщила пресс-служба торгового центра.

Ранее заместитель начальника ОАТИ столицы Станислав Зинюшин сообщил, что в ТРЦ "Европейский" в Москве были выявлены нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции. Он отмечал, что торговый центр могут оштрафовать до 1 млн рублей или закрыть на 90 суток. В свою очередь в Управлении Роспотребнадзора по Москве сообщили, что не выявили нарушений мер профилактики коронавируса в "Европейском", информация о результатах проверки ОАТИ в ведомство не поступала.

"Администрация ТРЦ "Европейский" считает заявление ОАТИ нарушением должностных полномочий и намерена подать в суд за нанесение репутационного вреда", - говорится в сообщении торгового центра.

Пресс-служба добавила, что ТРЦ "Европейский" "всегда внимательно относится к своим посетителям и клиентам, соблюдает все меры безопасности и является одним из немногих ТРЦ Москвы, обеспечивающих своих гостей бесплатными масками и перчатками".

В ОАТИ ранее отмечали, что в торгово-развлекательном центре не были приняты достаточные меры по социальному дистанцированию и использованию масок и перчаток. При этом Управление Роспотребнадзора по Москве подчеркивало, что в торговом центре организован входной фильтр с проверкой температуры у посетителей, запрещен вход для гостей без масок и перчаток, посетителям бесплатно раздают средства индивидуальной защиты, во всех помещениях организовано обеззараживание воздуха, а также расставлены санитайзеры, соблюдается социальная дистанция.

Торгово-развлекательный центр "Европейский" принадлежит группе компаний "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева, которая является одним из крупнейших собственников коммерческой недвижимости в России. "Киевская площадь" также включает агрокластер "Фуд Сити", рынок "Садовод", гастрономический квартал "Депо Лесная", гостиницу "Украина" и транспортно-пересадочный узел "Нагатинская". Компания реконструирует спортивно-развлекательный комплекс "Олимпийский".

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