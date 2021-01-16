В Москве возбудили уголовное дело после смерти подростка

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти 16-летнего подростка, который надышался веселящим газом в квартире на северо-востоке столицы. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве по взаимодействию со СМИ Юлия Иванова.

Ранее сообщалось о прокурорской проверке из-за гибели молодого человека 14 января.

"Следственными органами Главного следственного управления СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сказала Иванова.

По предварительным данным, подросток захлебнулся собственными рвотными массами. В ходе осмотра в квартире был найден баллон с закисью азота.