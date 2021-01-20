Как проходит вакцинация от коронавируса в Москве

МОСКВА, 20 января. /Корр. ТАСС Анна Орел, Анастасия Силкина/. Выездные пункты вакцинации от коронавируса заработали в среду в некоторых торговых центрах и главном МФЦ Москвы. Как заверила главный врач городской поликлиники №68, чьи бригады обслуживают пункты в ГУМе и "Афимолл-сити", Наталья Кузенкова, препарата хватит на всех желающих.
"Сегодня открывается вакцинация мобильными бригадами городских поликлиник <...> Во всех пунктах вакцинации стоят специальные холодильники для вакцины, ее достаточно. И все желающие, которые придут до девяти часов вечера, будут вакцинированы", - сказала Кузенкова.
Она призвала всех москвичей, особенно пожилого возраста или имеющих ряд хронических заболеваний, привиться. "Основная профилактика всех инфекционных заболеваний - это как раз вакцинация. И с этой точки зрения коронавирус ничем не отличается от гриппа", - пояснила врач.
Пункты вакцинации в ТЦ
Выездные пункты вакцинации работают в фудмолле "Депо", флагманском офисе "Мои документы" в "Афимолл-Сити", торговых центрах "Океания" и "Город". Ранее пункт вакцинации открылся в ГУМе.
В "Депо" медикам приходилось устраивать перерывы из-за ажиотажа. Чтобы избежать скопления людей, их запускали на второй этаж, где и делали прививки, небольшими группами. Те, кому приходилось ждать своей очереди перед лестницей, вели себя спокойно и соблюдали все меры профилактики: поддерживали социальную дистанцию и не снимали маски. Ожидаемо в популярном фудмолле собрались в основном молодые люди - никого старше 35 лет корреспондент ТАСС не заметил.
В ГУМе, в котором вакцинация идет не первый день, обстановка спокойнее, тем более что прививочный пункт расположили на третьем этаже первой линии - там, где расположен офис "Мои документы". Очередь там тоже есть, но большой она кажется из-за социальной дистанции - ожидающие строго соблюдают интервалы в полтора метра. Возрастной состав пестрее, чем в "Депо", а еще среди россиян выделяются выходцы из Китая, у которых Красная площадь и ГУМ пользуются популярностью.
Всем желающим привиться раздают анкеты с вопросами о заболеваниях и возможных противопоказаниях (например, были ли раньше аллергические реакции на прививки), об участии в клинических испытаниях вакцины, которые проходят в Москве с сентября. У женщин дополнительно уточняют про беременность и кормление грудью - будущим и молодым мамам вакцинироваться пока нельзя.
После прививки раздают памятки со списком возможных побочных эффектов. Они, по словам Кузенковой, "коррелируют с гриппом". "Что может быть: это может быть небольшое повышение температуры, боль и покраснение в месте укола, но все это проходит достаточно быстро", - пояснила врач.
Пункт вакцинации в "Геликон-опере"
В среду утром первых желающих сделать прививку приняли сотрудники "Геликон-оперы" вместе с персоналом поликлиники №3. Встречают их так же, как зрителей. Сотрудники театра помогают заполнить анкету, после чего можно дождаться своего укола в просторном атриуме.
Художественного руководителя "Геликон-оперы" Дмитрия Бертмана на мысль начать вакцинацию в стенах театра натолкнули друзья, которые боятся идти прививаться в поликлинику из опасений контактов с заболевшими. "Мы хотим, чтобы люди приходили прививаться не как в стан врага, а в то место, которое обычно им дарит радость и счастье, и чтобы эта прививка получалась с положительным эмоциональным посылом", - пояснил он ТАСС.
По словам главврача поликлиники №3 Елены Самышиной, прививочный пункт в театре развернули очень быстро. Медикам предоставили удобное помещение и высокоскоростной интернет, и они готовы принимать порядка 200 человек в день. С учетом времени работы пункта - с 10 утра до девяти вечера - и времени, которое занимает сам процесс вакцинации (в общей сложности 40 минут, включая полчаса на медицинское наблюдение после укола) зрители смогут привиться прямо перед спектаклем или в антракте. Предварительной записи не требуется, с собой нужно иметь только документ, удостоверяющий личность, подчеркнула Самышина.
В "Геликон-опере" надеются, что чем быстрее привьется максимум москвичей, тем скорее театр вернется к спектаклям перед полным зрительным залом. "Когда была изобретена электрическая лампочка, некоторые боялись вкручивать ее. И уже везде было электричество, а кто-то продолжал жить в темноте. Надо помнить об этом опыте и понимать, что от этой вакцинации зависит наше здоровье, возможность видеться, обниматься, а для театра от этого зависит вся жизнь", - заметил Бертман.
Что говорят москвичи
В основном на прививку от коронавируса за пределами поликлиники приходят люди от 18 до 40 лет, но встречаются и пожилые москвичи. "Хочется быть уже спокойной, что эта зараза меня не возьмет. Хочу быть точно уверена, что никого не заражу. Да и я сама человек уже в возрасте приличном, так что, надеюсь, что все получится", - сказала пенсионерка в очереди в ГУМе.
Еще один привившийся, который представился Анатолием, объяснил свое решение нежеланием "играть с судьбой в "орла и решку". "Члены моей семьи меня поддержали, и как только сами смогут, то обязательно пойдут делать прививку", - добавил он.
У Алексея, который работает недалеко от выездного пункта вакцинации, семья отнеслась к желанию пройти вакцинацию "нейтрально". "Ну а я сам хотя бы буду уверен, что никого не заражу", - сказал собеседник агентства.
Все, с кем беседовали корреспонденты ТАСС, подчеркнули, что приняли решение привиться самостоятельно, многие из них посмеялись над самой постановкой вопроса.