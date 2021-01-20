Как проходит вакцинация от коронавируса в Москве

МОСКВА, 20 января. /Корр. ТАСС Анна Орел, Анастасия Силкина/. Выездные пункты вакцинации от коронавируса заработали в среду в некоторых торговых центрах и главном МФЦ Москвы. Как заверила главный врач городской поликлиники №68, чьи бригады обслуживают пункты в ГУМе и "Афимолл-сити", Наталья Кузенкова, препарата хватит на всех желающих.

"Сегодня открывается вакцинация мобильными бригадами городских поликлиник <...> Во всех пунктах вакцинации стоят специальные холодильники для вакцины, ее достаточно. И все желающие, которые придут до девяти часов вечера, будут вакцинированы", - сказала Кузенкова.

Она призвала всех москвичей, особенно пожилого возраста или имеющих ряд хронических заболеваний, привиться. "Основная профилактика всех инфекционных заболеваний - это как раз вакцинация. И с этой точки зрения коронавирус ничем не отличается от гриппа", - пояснила врач.

Пункты вакцинации в ТЦ

Выездные пункты вакцинации работают в фудмолле "Депо", флагманском офисе "Мои документы" в "Афимолл-Сити", торговых центрах "Океания" и "Город". Ранее пункт вакцинации открылся в ГУМе.

В "Депо" медикам приходилось устраивать перерывы из-за ажиотажа. Чтобы избежать скопления людей, их запускали на второй этаж, где и делали прививки, небольшими группами. Те, кому приходилось ждать своей очереди перед лестницей, вели себя спокойно и соблюдали все меры профилактики: поддерживали социальную дистанцию и не снимали маски. Ожидаемо в популярном фудмолле собрались в основном молодые люди - никого старше 35 лет корреспондент ТАСС не заметил.

В ГУМе, в котором вакцинация идет не первый день, обстановка спокойнее, тем более что прививочный пункт расположили на третьем этаже первой линии - там, где расположен офис "Мои документы". Очередь там тоже есть, но большой она кажется из-за социальной дистанции - ожидающие строго соблюдают интервалы в полтора метра. Возрастной состав пестрее, чем в "Депо", а еще среди россиян выделяются выходцы из Китая, у которых Красная площадь и ГУМ пользуются популярностью.

Всем желающим привиться раздают анкеты с вопросами о заболеваниях и возможных противопоказаниях (например, были ли раньше аллергические реакции на прививки), об участии в клинических испытаниях вакцины, которые проходят в Москве с сентября. У женщин дополнительно уточняют про беременность и кормление грудью - будущим и молодым мамам вакцинироваться пока нельзя.

После прививки раздают памятки со списком возможных побочных эффектов. Они, по словам Кузенковой, "коррелируют с гриппом". "Что может быть: это может быть небольшое повышение температуры, боль и покраснение в месте укола, но все это проходит достаточно быстро", - пояснила врач.

Пункт вакцинации в "Геликон-опере"

В среду утром первых желающих сделать прививку приняли сотрудники "Геликон-оперы" вместе с персоналом поликлиники №3. Встречают их так же, как зрителей. Сотрудники театра помогают заполнить анкету, после чего можно дождаться своего укола в просторном атриуме.