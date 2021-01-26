Еще два московских вуза возвращают очные занятия с 8 февраля

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российский государственный гуманитарный университет и Московский государственный институт международных отношений с 8 февраля возвращают очный формат занятий, указывается на сайтах вузов во вторник.

Ранее аналогичное решение принял Финансовый университет при правительстве РФ, который с 8 февраля вернет студентов к очным занятиям. Приказ ректора об этом был опубликован на сайте образовательного учреждения.

"С 8 февраля мы возвращаемся к очным занятиям с сохранением одного или двух дистантных дней в зависимости от факультета или магистерской программы. Расписание занятий будет доступно на сайте МГИМО и в мобильном приложении с 1 февраля", - сообщается на сайте вуза.

Отмечается, что для иностранных студентов, которые пока не могут въехать на территорию России, занятия будут организованы в дистанционном формате. В вузе продолжат действовать принятые в Москве ограничения на проведение массовых студенческих мероприятий, а также обязательный масочный режим во время занятий и нахождения в здании.

"С 8 февраля 2021 года учебный процесс для студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры всех форм обучения, а также государственная итоговая аттестация будут проходить в очном формате в соответствии с утвержденным расписанием и календарным графиком", - сообщается на сайте РГГУ. Промежуточная и итоговая аттестации, практика для иностранных студентов, находящихся за пределами РФ или в изоляции, пройдут в онлайн-формате.

Накануне глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что эпидемическая ситуация во многих регионах позволяет говорить о том, что студенты в скором времени вернутся к очному обучению.

Дистанционное обучение

Минобрнауки РФ ранее в связи с пандемией распорядилось перевести подведомственные вузы в Москве и Санкт-Петербурге на дистанционное обучение с 13 ноября по 6 февраля, университетам в регионах рекомендовано принять аналогичное решение исходя из ситуации в каждом отдельном субъекте РФ.