Станция метро "Трубная" в Москве работает в штатном режиме

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Станция Московского метрополитена "Трубная" Люблинско-Дмитровской линии работает в штатном режиме. Об этом сообщается в воскресенье в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Движение на всех линиях метро осуществляется в соответствии с графиком. Станция "Трубная" работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее корреспондент ТАСС передавал, что станция метро "Трубная" в центре Москвы закрыта на выход пассажиров.

При этом в воскресенье в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщили, что станции столичного метро "Сухаревская" и "Красные ворота" закрыли на вход и выход пассажиров по требованию полиции.