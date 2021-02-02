Воспитанников детдома в Москве перевезут в другое учреждение после пожара

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Дети из центра содействия семейному воспитанию (ЦССВ) "Полярная звезда", где во вторник произошел пожар, находятся в соседнем образовательном учреждении, позже их перевезут в центр "Каховские ромашки" на юго-западе столицы, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе городского департамента труда и социальной защиты населения.

По данным департамента, в момент возгорания в центре находились 36 детей и 15 сотрудников, все были оперативно эвакуированы, никто не пострадал. В пресс-службе проинформировали, что все эвакуированные временно размещены в ближайшем образовательном учреждении.

"Там созданы все условия для комфортного размещения ребят и работников ЦССВ. С детьми находятся их воспитатели и всячески помогают пережить ситуацию. Они (дети) сохраняют спокойствие, чувствуют себя хорошо. За их самочувствием внимательно следят специалисты. Сейчас к школе отправляются автобусы, чтобы перевезти детей и персонал в ЦССВ "Каховские ромашки", где уже готовятся к их приезду", - рассказал собеседник агентства.

Во вторник на третьем этаже детского дома на Полярной улице на севере Москвы произошло возгорание на площади 10 кв. м. В результате происшествия были эвакуированы более 50 человек. Пожар потушен.