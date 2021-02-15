Власти Москвы заявили о готовности служб коммунального хозяйства к работе в морозы

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Коммунальные и аварийные службы Москвы готовы к работе в условиях аномальных морозов. Об этом сообщил в понедельник в эфире телеканала "Россия-24" заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Технические мероприятия и технологические решения все провели уже две с половиной недели назад, потому что и в конце января - начале февраля были низкие температуры. Мы работали на температуры минусовые, до -20 градусов. И сегодня наша система готова, чтобы, начиная с сегодняшней ночи, подавать тепло в жилые дома, объекты социальной сферы, всем потребителям. Мощности у города есть, и надо сказать, что прошедший период мы прошли нормально, без всяких отключений. Надеемся, что так будет и дальше", - сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что специалисты на всех коммунальных объектах и аварийные службы в Москве готовы к работе в условиях аномальных морозов. При этом Комплекс городского хозяйства продолжит уборку снега в городе.

"Да, мы снег уберем [за четыре дня], если нам еще дополнительно снега не подбросит природа. Рассчитываем, что в среду, возможно, будет очередной заряд снега - небольшой, но будет", - заключил Бирюков.

Ранее в столичном регионе был объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности из-за аномальных морозов. Предупреждение действует до 22:00 16 февраля, температура воздуха будет на 7-12 градусов ниже нормы. Днем 15 февраля в Москве прогнозировалось 13-15 градусов мороза, ночью может похолодать до 26 градусов ниже нуля.