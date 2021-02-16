В Москве более 1,5 тыс. росгвардейцев привились от коронавируса вакциной "Спутник V"

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. сотрудников и военнослужащих столичной Росгвардии привились от коронавируса вакциной "Спутник V". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве.

"Более 1,5 тыс. сотрудников и военнослужащих подразделений столичного главка Росгвардии привились первым и вторым компонентом вакцины "Спутник V" от коронавирусной инфекции. Одними из первых вакцинировались сотрудники спецподразделений и вневедомственной охраны", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что ежедневно несколько десятков сотрудников и военнослужащих в московских городских поликлиниках прививаются от COVID-19. Во избежание возможных нежелательных последствий вакцинации они проходят необходимый медицинский осмотр, а также получают рекомендации врачей, которые необходимо соблюдать после прививки.