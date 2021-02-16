В избиркоме уточнили, что для референдума в Москве необходимо не менее 150 тыс. подписей

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Не менее 150 тыс. подписей москвичей необходимо собрать инициаторам референдума в Москве в случае утверждения формулировки его ключевого вопроса. Об этом напомнил ТАСС во вторник заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

По его словам, инициатором референдума, к примеру, может выступить постоянно действующий руководящий орган избирательного объединения (политической партии) или группа жителей численностью не менее 300 человек.

"Инициативная группа формулирует вопрос референдума, подает заявку в нашу комиссию, которую мы рассматриваем и перенаправляем на рассмотрение в Мосгордуму. Если формулировку в парламенте утвердят, то в Мосгоризбирком оформляется соответствующее свидетельство инициаторов референдума, и организаторы данной формы волеизъявления начинают собирать подписи - необходимо за 30 дней собрать не менее 2% подписей от участников референдума, в Москве это число соответствует 150 тыс.", - сказал Реут.

Он отметил, что схожий с правовой точки зрения процесс был организован в 2020 году - состоялось Общероссийское голосование о внесении изменений в Конституцию РФ.

"Последнее голосование на референдуме на территории Москвы состоялось 12 декабря 1993 года. Впоследствии инициативы референдума также выдвигались, но их инициаторы не смогли выполнить все требования закона или собрать необходимое количество подписей. <...> Для выдвижения и утверждения инициативы ее авторам необходимо выполнить ряд условий. Это достаточно сложный порядок, который регламентируется московским законом о референдумах", - сказал Реут.

Референдум о памятнике

Ранее во вторник на заседании комиссии Общественной палаты состоялось обсуждение возможности проведения в столице референдума по вопросу установки памятника на Лубянской площади.

С просьбой вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь обратились писатели и блогеры, под открытым обращением подписались Захар Прилепин, Игорь Молотов и Александр Проханов. Руководство "Офицеров России" тоже призвало вернуть памятник на Лубянку: в общероссийской организации уверены, что перенос памятника в 1991 году был незаконным и теперь пора восстановить его на первоначальном месте. Сейчас монумент находится в парке "Музеон" рядом со статуей Сталина и мемориалом памяти жертв репрессий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о возможном возвращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянку московским властям. По мнению главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, вертикальная архитектурная доминанта на Лубянской площади в центре Москвы градостроительно и исторически уместна.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников считает, что ради восстановления исторической справедливости нужно вернуть на Лубянскую площадь бронзовый фонтан скульптора Витали, который до 1934 года стоял на площади. Сейчас он находится во внутреннем дворе Александрийского дворца Нескучного сада. Решать вопрос об установке того или иного объекта нужно исключительно с учетом мнения самих москвичей, подчеркнул Шапошников.