Движение поездов на серой линии метро ввели в график

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Движение поездов по Серпуховско-Тимирязевской линии ввели в график, сообщается в среду в официальном Telegram-канале московского департамента транспорта.

"Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии (9) введено в график", - говорится в публикации.

Как сообщил источник в экстренных службах, поезда следовали с увеличенным интервалом из-за тления шпалы на станции метро "Дмитровская".

"На станции метро "Дмитровская" происходило тление шпалы на втором пути на площади 0,5 кв. метра. Оно ликвидировано сотрудниками метрополитена порошковым огнетушителем до прибытия пожарных", - сказал собеседник агентства, отметив, что пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее сообщалось, что поезда следовали с увеличенным интервалом на серой линии столичной подземки после кратковременной остановки поездов на участке от "Отрадного" до "Савеловской".