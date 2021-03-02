Власти Москвы сделают опрос о качестве системы транспорта регулярным

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Опрос от правительства Москвы для жителей столицы о качестве транспортной системы повторится в этом году и станет регулярным. Об этом во вторник заявил заммэра Москвы Максим Ликсутов в интервью телеканалу "Россия-24".

"У нас была инициатива в 2020 году, когда мы делали такой массовый опрос жителей, выстраивали с ними диалог на предмет того, что они думают сами про транспортную систему, что бы они хотели улучшить, что бы хотели изменить. <…> Мы продолжим и в 2021 году, сделав этот диалог постоянным", - сказал Ликсутов.

Он подчеркнул, что большинство предложений, которые поступили от москвичей в прошлом году, будут реализованы летом этого года.