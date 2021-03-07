Движение транспорта восстановили на севере Москвы, где произошло возгорание в ангаре

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Движение транспорта по улице Зорге на севере Москвы, где произошло возгорание в ангаре, восстановлено. Об этом сообщил в воскресенье департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Движение восстановлено", - говорится в публикации в Telegram-канале департамента.

Ранее сообщалось о закрытии въезда на улицу Зорге со стороны Хорошевского шоссе.

По данным ГУ МЧС по Москве, возгорание произошло в одном из отсеков реконструируемого ангара. Пожар был локализован на площади 100 кв. м в 18:38 и ликвидирован в 19:10. Сведений о пострадавших не поступало.