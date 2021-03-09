Движение на Ленинградском проспекте в Москве восстановлено после ДТП с пешеходом

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Проезжая часть на Ленинградском проспекте в Москве освобождена после ДТП с пешеходом, движение по дублеру восстановлено. Об этом сообщается во вторник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Проезжая часть освобождена", - говорится в сообщении.

Ранее водитель грузового автомобиля Mercedes сбил 60-летнюю женщину на пешеходном переходе на Ленинградском проспекте в Москве. Она доставлена в медицинское учреждение с предварительным диагнозом: сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма. Движение из-за ДТП по дублеру было затруднено на 0,4 км.