Информация об угрозе взрывов объектов в Московской регионе оказалась ложной

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Информация о минировании объектов в Московской регионе, в том числе аэропортов Шереметьево и Домодедово, оказалась ложной. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"В данный момент проверка объектов завершена. Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества обнаружены не были. Информация о минировании оказалась ложной", - сказал собеседник агентства.

Ранее в понедельник специалисты проверяли аэропорт Шереметьево из-за сообщения о минировании всех терминалов. Позднее поступило сообщение об угрозе взрывов авиационных вышек в аэропортах Домодедово и Шереметьево, на место были направлены специалисты экстренных служб и правоохранительных органов.

После анонимного сообщения о минировании также проверялись все школы, детские сады, центр занятости, центр судебных приставов, социальной защиты, БТИ, здание Таможенной академии, а также все магазины "Магнит", здания Росавиации, Ространснадзора, управления опеки и попечительства, всех отделений банков.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, а также на бортах самолетов. Ни одна из угроз не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке нескольких иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о минировании.