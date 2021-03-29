Авиационные вышки "заминировали" в аэропортах Домодедово и Шереметьево

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Неизвестный сообщил о том, что авиационные вышки "заминированы" в столичных аэропортах Домодедово и Шереметьево. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

Ранее в понедельник специалисты проверяли аэропорт Шереметьево из-за сообщения о "минировании" всех терминалов. "Поступило еще одно сообщение об угрозе взрыва, неизвестный сообщил, что "заминированы" авиационные вышки в аэропортах Домодедово и Шереметьево. На место направлены специалисты для проверки информации", - сказал собеседник агентства, отметив, что аэропорты работают в штатном режиме.

Также после анонимного сообщения в понедельник об угрозе взрыва специалисты начали проверки всех школ, детских садов, центра занятости, центра судебных приставов, социальной защиты, БТИ, Таможенной академии в подмосковных Люберцах. Кроме того, из-за сообщения о "минировании" обследуют все магазины "Магнит", здания Росавиации, Ространснадзора, расположенные на Октябрьском проспекте, дом 15, в Люберцах, и управлении опеки и попечительства по улице Волковской, дом 51, а также во всех отделениях банков. Часть объектов уже проверена, информация о минировании не подтвердилась.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, а также на бортах самолетов. Ни одна из угроз не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке нескольких иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".