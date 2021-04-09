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Приостановка доступа к Zoom госучреждениям РФ

Шапошников заявил, что ограничение доступа к Zoom не отразится на работе Мосгордумы

Как отметил председатель Мосгордумы, проведение дистанционных заседаний в формате ВКС было обеспечено благодаря собственной системе управления информацией

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Ограничения, введенные сервисом видеоконференций Zoom, никак не отразятся на работе Мосгордумы, сообщил ТАСС в пятницу председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

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Что известно об ограничении доступа к Zoom для российских госструктур

Ранее компания Zoom Video Communications ограничила пользование своим программным обеспечением для российских компаний с госучастием.

"Информация о том, что платформа Zoom ограничила доступ к своим ресурсам для российских государственных учреждений, никак не скажется на работе Московской городской думы. Столичный парламент не использует данный сервис, как и другие западные разработки. Для организации сеансов видео-конференц-связи (ВКС) в Мосгордуме применяется отечественное программное обеспечение", - сказал Шапошников.

Он добавил, что проведение дистанционных заседаний, комиссий и круглых столов, проходивших в формате ВКС, было обеспечено благодаря собственной системе управления информацией Мосгордумы (СУИ). При этом видео- и аудиосвязь обеспечиваются с помощью системы видео-конференц-связи "Майнд" - это российский продукт из реестра отечественного программного обеспечения Минцифры, которым успешно пользуются крупнейшие компании и органы государственной власти РФ.

"Система отвечает самым современным требованиям качества и информационной безопасности, а передача данных осуществляется в зашифрованном виде", - заключил Шапошников.

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РоссияШапошников, Алексей ВалерьевичПриостановка доступа к Zoom госучреждениям РФ
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