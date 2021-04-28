{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Движение поездов на Некрасовской линии московского метро ввели в график

Движения не было от "Электрозаводской" до "Нижегородской"

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Движение поездов на участке Некрасовской линии от "Электрозаводской" до "Нижегородской" восстановлено и вводится в график. Об этом сообщается в среду в Twitter-аккаунте столичной подземки.

"Движение на Некрасовской линии восстановлено и вводится в график", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что нет движения поездов от "Электрозаводской" до "Нижегородской" станции на Некрасовской линии. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. В настоящий момент поезда полностью ввели в график. 

В новость внесны изменения (21:09 мск) - добавлены подробности по тексту.

Теги
Россия
Выставка "Уют и разум" об искусстве 1990-х годов открылась в Музее Москвы
Выставка продлится до 4 июля
Читать полностью