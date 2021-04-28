Движение поездов на Некрасовской линии московского метро ввели в график

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Движение поездов на участке Некрасовской линии от "Электрозаводской" до "Нижегородской" восстановлено и вводится в график. Об этом сообщается в среду в Twitter-аккаунте столичной подземки.

"Движение на Некрасовской линии восстановлено и вводится в график", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что нет движения поездов от "Электрозаводской" до "Нижегородской" станции на Некрасовской линии. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. В настоящий момент поезда полностью ввели в график.

В новость внесны изменения (21:09 мск) - добавлены подробности по тексту.