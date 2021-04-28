На участке Некрасовской линии московского метро приостановили движение поездов

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Нет движения поездов на участке Некрасовской линии от "Электрозаводской" до "Нижегородской". Об этом сообщается в среду Twitter-аккаунте столичной подземки.

"Нет движения поездов от "Электрозаводской" до "Нижегородской" Некрасовской линии. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в публикации.

Там также отмечается, что для проведения "технических работ на инфраструктуре в районе станции "Авиамоторная" потребуется некоторое время. "Просим вас пользоваться Арбатско-Покровской и Калининской линиями, а также МЦК", - обратились к пассажирам в Twitter-аккаунте метрополитена.

В новость внесны изменения (20:39 мск) - добавлены подробности по тексту.