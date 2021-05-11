Мост на новую территорию Московского зоопарка временно закроют с 12 мая

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Пешеходный мост между старой и новой территориями Московского зоопарка будет временно закрыт с 12 мая. Об этом сообщается во вторник в Facebook столичного зоопарка.

"С 12 мая будет временно закрыт мост на новую территорию зоопарка. Проход будет осуществляться по наземному пешеходному переходу через улицу Большая Грузинская. На территории ориентируйтесь по указателям", - говорится в сообщении.

Посетителям напомнили, что попасть в зоопарк можно как через главный вход, так и через улицу Большая Грузинская, также вход открыт со стороны детского зоопарка на улице Садово-Кудринская. Билеты в зоосад продаются онлайн. Кроме этого, у каждого входа установлены терминалы для продажи билетов.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщал, что пешеходный мост, который соединит старую и новую территории Московского зоопарка, введут в эксплуатацию в 2021 году. Ширина моста после реконструкции увеличится с 4 до 9 м, а по форме новый мост будет напоминать закручивающуюся морскую волну.