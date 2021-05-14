Более 70% пассажиров московского метро носят защитные перчатки

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Число использующих защитные перчатки пассажиров московского метрополитена увеличилось вдвое - до 73% - с лета 2020 года. Об этом сообщил в пятницу руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов в эфире телеканала "Москва-24".

"Мы видим положительную динамику. Так, летом в метро заходили в масках 82% пассажиров, в перчатках - 36%. Сейчас этот показатель значительно выше: практически все пассажиры в масках и 73% - в перчатках", - сказал он.

Ранее в пресс-службе "Организатора перевозок" сообщили ТАСС, что пассажиры московского транспорта нарушили масочно-перчаточный режим почти 410 тыс. раз за год его действия. Там уточнили, что почти 70% нарушений масочно-перчаточного режима зафиксировано в метрополитене.