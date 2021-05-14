На Горьковском направлении МЖД возобновили движение поездов

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Электропоезда на Горьковском направлении Московской железной дороги (МЖД) следуют по графику. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"Движение поездов на Горьковском направлении осуществляется в штатном режиме. На данный момент все поезда в сторону Москвы, отправившиеся до дневного технологического "окна", уже прибыли в пункт назначения", - сообщили в пресс-службе.

Ранее на Горьковском направлении по техническим причинам было затруднено движение в обе стороны. При следовании в Москву пассажирам рекомендовали выходить на Нижегородской и других станциях с пересадкой на метро.