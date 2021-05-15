Москвичи смогут посетить более 250 мероприятий в рамках акции "Ночь музеев"

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Ежегодная культурная акция "Ночь музеев" состоится в Москве с 15 на 16 мая. Более 250 мероприятий, которые пройдут как онлайн, так и офлайн, подготовили для гостей и жителей города музеи, театры и библиотеки.

Большую часть мероприятий можно будет посетить с 18:00 до 00:00, однако некоторые площадки будут работать по своему расписанию. Полную программу московских площадок, а также ссылки на регистрацию для участия в мероприятиях можно найти на сайте акции museumsnight.moscow.

Гостей акции ждут более 250 концертов, спектаклей, мастер-классов, лекций и экскурсий. Их проведут на 70 площадках, среди которых городские, федеральные и частные музеи, а также галереи, театры и библиотеки. Тема акции в этом году - "Музеи и будущее".

Так, например, на ВДНХ часы работы собственных музейных проектов - центров "Слово" и "Космонавтика и авиация", Музея ВДНХ и интерактивного музейного комплекса "Буран" - продлены до полуночи. В некоторых из них будут проходить бесплатные экскурсии. Тематическую программу приготовили и резиденты выставки - "Москвариум" и Музей кино. Также гости ВДНХ могут поучаствовать в бесплатных вечерних экскурсиях по территории.

Интересную программу подготовили и в центре цифрового искусства Artplay Media. Как рассказали ТАСС в пресс-службе учреждения, в этот день горожане смогут посетить выставки "Густав Климт. Золото модерна" и "Король сюрреализма", а также выставку современного искусства "Оптика Цеслера". А на уличной территории Artplay Media с 12:00 до 20:00 состоится маркет "4 сезона", где уникальные изделия представят более 100 мастеров. "В холле перед входом на выставку пройдет мастер-класс "Рисуй как модернист". Время - с 13:00 до 18:30. Мероприятие бесплатно, но необходима предварительная регистрация", - добавили в пресс-службе.

В "Доме на Брестской" 15 мая для гостей прочитают лекцию "Москва: этапы развития объектов здравоохранения", за которую проголосовало большинство москвичей в "Активном гражданине". Также в зале будут открыты две экспозиции, а в 15:00 начнется сеанс интерактивной карты Москвы на тему развития транспорта в день 86-летия Московского метрополитена. Завершит программу "Ночь музеев" сеанс на карте в 18:00, посвященный московским зданиям, в которых жили великие писатели и поэты.

Об акции

Ночь в музее" - общегородская акция, приуроченная к Международному дню музеев. Ее цель - рассказать о возможностях и экспонатах современных музеев и выставочных залов. В 2020 году акция впервые прошла в онлайн-формате. Более 50 культурных площадок столицы провели прямые трансляции, которые посмотрели около 850 тыс. человек.