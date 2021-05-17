Наблюдатели за выборами в Москве протестируют приложение для координации со штабом

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Московские наблюдатели смогут протестировать мобильное приложение для их координации со штабом в июле. Об этом сообщил журналистам в понедельник замруководителя Общественного штаба, руководитель московского электронного штаба, председатель комиссии по технологиям "Умного города" Илья Массух.

"Система "Мобильный наблюдатель" нацелена на работу в период выборов. Полноценно работать наблюдатели с ней смогут за неделю, за десять дней до начала выборов, а тестирование планируется провести в июле. Функционально система будет готова в начале июля, и мы планируем на определенных фокус-группах провести тестирование системы. Обучение наблюдателей, которое начнется после объявления выборов, планируется на этой системе", - сказал Массух после заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году.

Ранее сообщалось, что специальное мобильное приложение для наблюдателей за ходом голосования в столице и коммуникации между ними, общественным штабом по контролю и наблюдению за выборами в Москве и избиркомами разработают в столице. Тестирование мобильной платформы планировалось 1 марта.

Так, в приложении планируется обеспечить полноценную авторизацию наблюдателя по номеру телефона или через сайт мэра и правительства Москвы. Здесь же для наблюдателей будет размещены памятка, справочный раздел и новости, и наблюдатель сможет оперативно передавать данные итоговых протоколов голосования.

Кроме того, в городе разрабатывается интерактивная карта для нанесения информации о нарушениях в ходе избирательного процесса. Как сообщал замруководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев, за три месяца в корпус наблюдателей Общественной палаты за ходом голосования в Москве подали заявки более 12 тыс. человек. Почти 40% из них ранее уже работали общественными наблюдателями в столице.

В этом году в Москве, помимо выборов в Государственную думу, пройдут также довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино.