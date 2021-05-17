Вильфанд сообщил, что в Москве установилась субтропическая жара

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Влияние сухих и теплых воздушных масс из Средней Азии, а также ясная и солнечная погода из-за антициклона стали причинами необычной и редкой жары в Москве. Погода в столице соответствует климату юга Краснодарского края в конце июля, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в понедельник.

"Жара настоящая, я бы даже сказал, что это супержара. Это необычная ситуация, которая связана с тем, что на Москву перемещаются очень сухие и жаркие воздушные массы из Средней Азии, Казахстана. <...> Когда небо ясное, солнце припекает, температура земли такая, что можно яйца варить", - объяснил он.

Синоптик также добавил, что жаркая погода обусловлена антициклоном, который распространяется через Западную Сибирь, через Урал, Поволжье на европейскую территорию России.

По словам Вильфанда, жара в Москве очень необычна, так как она не только нехарактерна для мая, но и для климата столицы в общем.

"Если с чем-то сравнивать, то это, на самом деле, субтропики, это температура не умеренных широт. В Москве такого климата нет. Такая температура характерна для пятой-шестой пятидневки июля на юге Красноярского края. То есть тут происходит не просто опережение климатического развития по времени, но и по пространству", - отметил метеоролог.