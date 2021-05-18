Эксперты подтвердили, что Москва соответствует мировым требованиям к уровню жизни

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Эксперты оценили Москву по 68 критериям и подтвердили ее соответствие мировым требованиям к уровню жизни. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Как отметила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, независимые эксперты провели оценку 68 показателей в таких сферах, как инновации, экономика, образование, здравоохранение, транспорт и безопасность.

Каждый город анализируется по целому набору параметров. Возможность сравнить результаты с другими мегаполисами и объективная оценка экспертов помогают увидеть со стороны преимущества и определить направления, требующие дополнительного внимания. Полученный сертификат подтверждает, что Москва соответствует высоким международным стандартам устойчивого развития, приводятся в сообщении ее слова.

Сертификат позволяет подать заявку на дальнейшую сертификацию по стандартам ISO 37123-2019 "Жизнестойкие города" и 37122-2019 "Умные города".

Стандарт ISO 37120 "Устойчивые города и сообщества" учитывает большинство показателей, которые отражают стремление города к достижению целей устойчивого развития ООН - от эффективности использования ресурсов до уровня развития городской инфраструктуры и систем управления. Стандартизация обеспечивает единый подход к оценке качества жизни.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов отметил, что наличие у столицы сертификата по стандарту ISO 37120 учитывается в международных рейтингах, оценивающих комплексное развитие городов, например, в рейтинге "Города в движении" бизнес-школы Университета Наварры. Также Москва воспринимается экспертами и международными рейтинговыми агентствами как город, который стремится к открытости данных по международным стандартам.