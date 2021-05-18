{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном ветре в Москве

Автомобилистам рекомендуют по возможности не парковаться под деревьями

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Ветер скоростью до 18 м/с ожидается в Москве до вечера 18 мая, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС России.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до 20:00 18 мая в Москве ожидается ветер порывами до 18 м/с", - сказали в главке.

Спасатели рекомендуют обходить стороной шаткие конструкции и рекламные щиты. Автомобилистам рекомендуют по возможности не парковаться под деревьями. Ранее МЧС Москвы сообщило о жаре до 32 градусов в столице.

Теги
Россия
Власти Москвы призвали переходить на отдельное накопление средств на капремонт планомерно
Замглавы департамента капитального ремонта Москвы Михаил Лачинов сообщил, что граждане должны переходить на спецсчета для оплаты капремонта тогда, когда они будут готовы, и отметил, что власти столицы не ставят задачи целевого увеличения таких счетов
Читать полностью