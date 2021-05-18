МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном ветре в Москве

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Ветер скоростью до 18 м/с ожидается в Москве до вечера 18 мая, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС России.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до 20:00 18 мая в Москве ожидается ветер порывами до 18 м/с", - сказали в главке.

Спасатели рекомендуют обходить стороной шаткие конструкции и рекламные щиты. Автомобилистам рекомендуют по возможности не парковаться под деревьями. Ранее МЧС Москвы сообщило о жаре до 32 градусов в столице.