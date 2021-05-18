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Аэроэкспрессы на Шереметьевском направлении следуют по графику после задержки

Ранее сообщалось о задержке электричек Савеловского направления и аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево из-за остановки состава на станции Москва-Бутырская

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Движение поездов "Аэроэкспресс" на Шереметьевском направлении осуществляется по графику после задержки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Движение аэроэкспрессов на Шереметьевском направлении осуществляется по графику", - сказал представитель "Аэроэкспресса".

Ранее Московская железная дорога сообщила, что железнодорожники принимают меры по восстановлению графика задерживающихся в пути электричек Савеловского направления и аэроэкспрессов, следующих в аэропорт Шереметьево. Задержка произошла из-за технической остановки пригородного поезда на станции Москва-Бутырская.

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