Аэроэкспрессы в Шереметьево и электрички Савеловского направления опаздывают

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Железнодорожники принимают меры по восстановлению графика задерживающихся в пути электричек Савеловского направления и аэрокспрессов, следующих в аэропорт Шереметьево. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"На станции Москва-Бутырская Савеловского направления МЖД по техническим причинам остановлен пригородный поезд, в связи с этим в пути задерживаются электропоезда и аэроэкспрессы в сторону Лобни. МЖД приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и принимает меры по восстановлению графика движения поездов", - заключается в публикации.