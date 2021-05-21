{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Собянин рассказал о программе вакцинации от коронавируса в Москве

Мэр Москвы также сообщил, что в столице около 9 тыс. человек с коронавирусом находятся на лечении в стационарах
Мэр Москвы Сергей Собянин Пресс-служба мэра Москвы/ТАСС
Описание
Мэр Москвы Сергей Собянин
© Пресс-служба мэра Москвы/ТАСС

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Процент жителей, прошедших вакцинацию от коронавируса, в Москве меньше, чем в любом европейском городе, заявил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.

На эту тему
Вакцинация от COVID-19. Как сделать прививку?
Вакцинация от COVID-19.

"Мы первые в мире открыли практически свободную прививочную компанию. Первый в мире крупный город объявил о том, что мы начинаем массовую вакцинацию. <...> Процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе. Причем иногда по некоторым даже в разы", - сказал Собянин на видеозаписи, опубликованной в его блоге.

Мэр также сообщил, что около 9 тыс. человек в Москве с коронавирусом находятся на лечении в стационарах.

"Мы продолжаем болеть ковидом. И у нас около 9 тыс. находятся в стационарах", - сказал Собянин.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 148 508 случаев заражения, из них 3 312 за последние сутки. Выздоровели 1 035 739 человека, умерли 19 474.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Московский проект "Бизнес-уик-энд" запускает две программы для бизнесменов
Занятия начинаются 24 мая, поучаствовать смогут москвичи от 17 до 30 лет
Читать полностью