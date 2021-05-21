Собянин рассказал о программе вакцинации от коронавируса в Москве

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Процент жителей, прошедших вакцинацию от коронавируса, в Москве меньше, чем в любом европейском городе, заявил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы первые в мире открыли практически свободную прививочную компанию. Первый в мире крупный город объявил о том, что мы начинаем массовую вакцинацию. <...> Процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе. Причем иногда по некоторым даже в разы", - сказал Собянин на видеозаписи, опубликованной в его блоге.

Мэр также сообщил, что около 9 тыс. человек в Москве с коронавирусом находятся на лечении в стационарах.

"Мы продолжаем болеть ковидом. И у нас около 9 тыс. находятся в стационарах", - сказал Собянин.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 148 508 случаев заражения, из них 3 312 за последние сутки. Выздоровели 1 035 739 человека, умерли 19 474.