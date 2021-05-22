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Движение на шоссе Энтузиастов в Москве восстановили после ДТП

В районе пересечения с Авиамоторной улицей столкнулись два автомобиля

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Движение транспорта на шоссе Энтузиастов в Москве в районе пересечения с Авиамоторной улицей восстановлено после столкновения двух автомобилей. Об этом сообщается в субботу Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Движение восстановлено", - говорится в публикации.

Ранее на шоссе Энтузиастов в районе пересечения с Авиамоторной улицей произошло столкновение двух автомобилей, движение было затруднено в сторону области.

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