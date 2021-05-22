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Движение на шоссе Энтузиастов в Москве затруднено из-за ДТП

Столкнулись два автомобиля

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Движение автомобилей затруднено на шоссе Энтузиастов в районе пересечения с Авиамоторной улицей из-за ДТП с двумя машинами. Об этом сообщается в субботу в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"На шоссе Энтузиастов, 22/18 (в районе пересечения с улицей Авиамоторной), произошло столкновение двух автомобилей <…> На месте работают оперативные службы города. Перекрыты правая и средние полосы (в сторону области). Выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в дорожной аварии никто не пострадал.

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