Движение на шоссе Энтузиастов в Москве затруднено из-за ДТП

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Движение автомобилей затруднено на шоссе Энтузиастов в районе пересечения с Авиамоторной улицей из-за ДТП с двумя машинами. Об этом сообщается в субботу в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"На шоссе Энтузиастов, 22/18 (в районе пересечения с улицей Авиамоторной), произошло столкновение двух автомобилей <…> На месте работают оперативные службы города. Перекрыты правая и средние полосы (в сторону области). Выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в дорожной аварии никто не пострадал.