Власти Москвы рекомендовали ресторанам закрыть летние веранды из-за сильного ветра 28 мая

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Гроза и ветер с порывами до 17 м/с ожидаются в Москве в пятницу. В связи с этим ресторанам и кафе рекомендуется закрыть летние веранды, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

"В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению Гидрометцентра России о том, что в Москве 28 мая ожидается усиление ветра с порывами до 17 м/с, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", - сообщили в пресс-службе. Также рестораторам и владельцам кафе необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты.

Ранее главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о грозовых дождях и усилении ветра в пятницу до конца дня. По прогнозам синоптиков Росгидромета, c 10:00 с сохранением до конца дня 28 мая в Москве ожидаются дождь, местами сильный, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 17 м/с.