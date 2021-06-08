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Улицы в нескольких районах на северо-востоке Москвы подтоплены из-за сильного дождя

В районах Бибирево и Отрадное затруднено движение автомобилей, информация о пострадавших не поступала

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Сильный дождь привел к подтоплению ряда улиц в районах Бибирево и Отрадное на северо-востоке Москвы. Движение машин там затруднено из-за воды, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"На столичные районы Бибирево и Отрадное обрушился сильный дождь, в некоторых местах с градом. Сейчас многие улицы затоплены, машины с трудом передвигаются - они почти наполовину в воде. Тротуаров вообще не видно", - сказал он, добавив, что информация о пострадавших не поступала.

Главное управление МЧС по Москве ранее во вторник распространило экстренное предупреждение о сильной грозе с градом и ветре до 15 м/с до конца суток. В связи с этим в главке рекомендовали машинам снижать скорость, увеличивать дистанцию, избегать резких обгонов, перестроений и опережений. Парковаться лучше подальше от деревьев. Пешеходам нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

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