Турсервис Russpass установит арт-объект в "Лужниках" к открытию Евро-2020

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Арт-объект от турсервиса Russpass установят 11 июня в фан-зоне чемпионата Европы по футболу - 2020 в "Лужниках". Благодаря ему болельщики смогут увидеть, как выглядят некоторые другие значимые российские стадионы, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе столичного комитета по туризму.

"К открытию чемпионата Европы по футболу Russpass подготовил арт-объект, посвященный спортивным аренам России. Он представляет собой порталы, в которых показаны пять спортивных достопримечательностей страны: стадионы Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Сочи и Казани", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что арт-объект можно будет увидеть с 11 июня по 11 июля в развлекательной зоне болельщиков рядом с Южным спортивным ядром центральной площади "Лужников". Все гости развлекательной зоны смогут "заглянуть" в другие города России, сделать памятные фотографии на фоне стадионов и вдохновиться на спортивные путешествия.

"Футбольные болельщики увидят стадион "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге, который будет принимать матчи Евро-2020. В 2018 году на его поле проходили матчи чемпионата мира по футболу. Также можно будет увидеть стадион "Краснодара" - туристическую достопримечательность краевого центра, которая носит неофициальное название "Краснодарский Колизей", - сказали в пресс-службе.

Количество мест в зоне ограничено в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой. Для того, чтобы получить бесплатный билет с уникальным QR-кодом, болельщикам необходимо пройти регистрацию на сайте euro2020.moscow.sport. При посещении площадок необходимо соблюдать все действующие санитарные меры, включая социальную дистанцию.

О турсервисе и чемпионате

Цифровой туристический сервис Russpass помогает быстро и легко спланировать путешествие по России. На Russpass можно приобрести железнодорожные и авиабилеты, забронировать отель, ресторан и многое другое. Сервис позволяет в несколько кликов составить индивидуальный маршрут по выбранным туристическим локациям или воспользоваться уже готовым предложением.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Семь матчей турнира примет Санкт-Петербург: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.