Следователи задержали водителя катера, под винтом которого погиб ребенок в Москве-реке

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Следователи задержали водителя катера, под винтом которого погиб шестилетний мальчик в Москве-реке. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"Судоводитель задержан, ему уже предъявлено обвинение, в ближайшее время следователь будет ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения", - сообщает СК.

В воскресенье судоводитель, управляя катером Centurion RI, катал вейкбордиста по акватории Москвы-реки, при этом в нарушение правил шестилетний мальчик находился на борту без спасательного жилета. В ходе движения водитель допустил раскачивание катера, в результате чего мальчик выпал за борт и был травмирован винтом двигателя. Несмотря на реанимационные мероприятия, ребенок погиб. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта"), ход его расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Транспортная прокуратура также начала проверку.